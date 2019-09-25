https://static.news.ru/photo/5d02c93a-dfc7-11e9-9924-fa163e074e61_660.jpg Фото: Erik Mcgregor/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Стенограмма телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского не убедила представителей Демократической партии в американском Конгрессе отказаться от попыток провести импичмент.

Публикация записи разговора подтверждает, что поведение Трампа подрывает престиж должности, легитимность выборов и в целом национальную безопасность Штатов, считает спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси. Председатель комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф назвал риторику главы США в разговоре с Зеленским классическим шантажом мафиозного типа, передаёт « Интерфакс » со ссылкой на американские СМИ и другие источники.

По словам члена Палаты представителей от Демократической партии Теда Лиу, американский лидер попросил Зеленского «собрать грязь на своего политического оппонента, поскольку доказательств коррупции не было». Другой демократ Вал Демингс заявила, что почти в каждой строчке беседы прослеживается злоупотребление властью.

Ранее News.ru писал, что Министерство юстиции Соединённых Штатов изучило стенограмму и не нашло нарушений национального законодательства, а также причин для проведения дальнейшего расследования.

Белый дом представил стенограмму разговора двух лидеров. Эта беседа ещё до публикации стала поводом для решения Палаты представителей начать процедуру импичмента в отношении главы государства.

Она поместилась на пяти страницах. Как следует из документа, в ходе беседы Зеленский пообещал Трампу, что новый генпрокурор Украины рассмотрит дело бывшего вице-президента США Джо Байдена. Украинский лидер заверил коллегу, что все расследования будут проведены «открыто и откровенно».