https://static.news.ru/photo/33976e16-39f4-11ea-aae7-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Al Drago/Consolidated News Photos/Global Look Press

Американские конгрессмены-демократы обнародовали новые документы в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Они были получены от бизнесмена Льва Парнаса.

Предприниматель является деловым партнёром адвоката Трампа Руди Джулиани. Демократы полагают, что именно Парнасу принадлежит главная роль в попытке хозяина Белого дома добиться от Киева расследования в отношении сына Джо Байдена.

По словам Парнаса, он с ведома президента США встречался с украинскими чиновниками и убеждал их выполнить требование Трампа. Американский лидер, в свою очередь, отрицает факт знакомства с предпринимателем. Однако бизнесмен предоставил его противникам фотодоказательства обратного, сообщает DW со ссылкой на телеканал MSNBC.

Ранее NEWS.ru писал, что Трамп назвал дело об импичменте «мошенничеством и шуткой». По его мнению, оно инициировано коррумпированными политиками.