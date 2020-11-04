Демократы и республиканцы пока получают по 47 мест в сенате

https://static.news.ru/photo/740ca308-1e82-11eb-9cb4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dan Tian/Xinhua/Global Look Press

Члены Республиканской партии получают 47 мест в сенате конгресса Соединённых Штатов Америки, следует из предварительных данных американских СМИ. Такой же результат пока фиксируют в штабе демократов.

В частности, республиканцам отошло сенатское кресло в Айове, которое может оказаться решающим: Джони Эрнст переизбралась на новый шестилетний срок, обогнав демократа Терезу Гринфилд, передаёт телеканал Fox News.

Кроме Эрнст, места сохранились за Шелли Мур-Капито (Западная Вирджиния), Митчем Макконнеллом (Кентукки, возглавляет республиканское большинство), Томом Коттоном (Арканзас) и Джимом Инхофом (Оклахома). На «открытых» выборах в Теннесси победу одержал Билл Хагерти (Республиканская партия).

Демократы, в свою очередь, переизбираются в Нью-Гэмпшире (Джин Шахин), Массачусетсе (Эдвард Марки), Род-Айленде (Джон Рид), Нью-Джерси (Кори Букер) и Делавэре (Кристофер Кунс).

Сейчас республиканцам принадлежит 53 места в сенате против 47 у демпартии. Чтобы обладать большинством в 51 голос, последним необходимо чистое преимущество в четыре «кресла». Если же их кандидат Джо Байден обойдёт Дональда Трампа на выборах главы США, то будет достаточно и 50, так как в этом случае председателем сената станет вице-президент Камала Харрис.

Предварительные результаты выборов президента США свидетельствуют о том, что оба кандидата сохраняют реальные шансы на победу. Действующий глава Белого дома Дональд Трамп лишь немного уступает своему конкуренту, представителю Демократической партии Джо Байдену. Статистику приводит Fox News. По данным телеканала, Байдена поддержало 65 941 737 избирателей. За Трампа отдали голоса 64 262 438 человек.

Важнейшим остаётся вопрос предпочтений выборщиков в разных штатах. По информации источника, Байдена поддерживает 238 выборщиков при необходимых для победы 270.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Дональд Трамп-младший — cтарший сын действующего лидера Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа — к выборам президента США опубликовал в социальной сети карту мира, на которой Индия изображена без территории Кашмира, что вызвало в азиатской стране недовольство. Сын политика с помощью поста предположил, какого претендента поддерживает та или иная страна.