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Демократы в США допустили, что могут рассмотреть вынесение президенту Дональду Трампу импичмента по новым обвинениям.

Изначально демократы добивались показаний Макгана в связи с его заявлениями команде спецпрокурора Роберта Мюллера о том, что Трамп хотел, чтобы он (Макган) уволил Мюллера, — сообщает телеканал Fox.

Отмечается также, что статьи импичмента не основывались на расследовании Мюллера, но юрист демократов настаивает на том, что показания Макгана важны.

Нижняя палата Конгресса США поддержала обвинения в адрес Трампа. Импичмент по статье «превышение полномочий» поддержали 230 законодателей, против выступили 197. В голосовании по второму пункту обвинения — «воспрепятствование Конгрессу» — «за» высказались 229 депутатов, против — 198.

Как ранее писал NEWS.ru, кандидат от демократов на президентских выборах 2020 года Джо Байден считает импичмент действующего лидера США Дональда Трампа «печальным событием». Политик заявил, что отставка руководителя государства — не повод устраивать праздник.