Демократическое большинство поддержало резолюцию об импичменте Трампа

https://static.news.ru/photo/b68e8612-543b-11eb-81b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Shawn Thew/Global Look Press

Резолюция об импичменте президента США Дональда Трампа получила поддержку 218 конгрессменов-демократов. Этого количества голосов достаточно для одобрения документа палатой представителей.

В резолюции значилась только одна причина для лишения Трампа президентских полномочий — склонение к мятежу. Президента обвиняют в подстрекательстве его сторонников, которые 6 января ворвались в здание Капитолия и устроили там погром. Участники беспорядков пытались сорвать утверждение Джо Байдена избранным президентом в конгрессе.

Как передаёт Politico, голосование по импичменту Трампа в палате представителей пройдёт 13 января.

Демократы также предложили вице-президенту Майку Пенсу воспользоваться 25-й поправкой к американской конституции, ратифицированной после убийства Джона Кеннеди в 1961 году. Согласно поправке, президента США можно заменить в случае смерти, отставки или отстранения. Эту инициативу удалось заблокировать республиканцам.

В практическом смысле импичмент Трампа за несколько дней до прекращения его полномочий не имеет особого смысла: политик всё равно покинет Белый дом и уступит президентское кресло своему преемнику. Однако в политическом плане эта процедура крайне важна: отрешённый таким образом глава государства не сможет в дальнейшем претендовать на высший пост.

Ранее покидающий свой пост глава полиции Капитолия Стивен Санд обвинил службу безопасности палаты представителей и сената Конгресса США в том, что она помешала ему привлечь Национальную гвардию к разгону участников беспорядков в столице, передавал NEWS.ru.