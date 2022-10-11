Демократам в США предрекли крах из-за оговорок Байдена Fox News: оговорки Байдена позволят республиканцам победить на выборах в Конгресс США

Фото: Yuri Gripas/Pool/CNP/Global Look Press

Джо Байден

В США демократы рискуют проиграть ноябрьские выборы в конгресс из-за набирающей популярность риторики о некомпетентности действующего президента страны Джо Байдена. Такое мнение высказал в эфире телеканала Fox News экс-председатель Национального комитета конгресса Мэтт Горман. Он также отметил, что глава государства постоянно пытается найти виноватых в проблемах, возникающих в стране, и переложить на них ответственность за происходящее.

Как полагает Горман, Белый дом до сих пор сбит с толку резким ростом стоимости бензина и потребительских товаров в стране по причине санкций в отношении РФ. Эксперт вспомнил о заявлении Байдена о «путинском повышении цен» и подчеркнул, что президент пытается «найти крайних» и переложить на них вину за происходящее. Таким образом, в росте цен «виноват Путин», а снижение стоимости товаров — заслуга уже Байдена.

Было невозможно избежать вопросов о компетентности и проницательности Байдена во время его президентства. Совершенно нелепо настаивать на том, что Джо Байден является образцом красноречия. Он никогда им не был. Люди это знают, — сказал Горман.

Он также отметил: несмотря на начавшуюся в США рецессию, Байден говорил, что технически этот процесс рецессией не являлся, таким образом президент отрицал проблему, а не пытался найти пути решения. Таким образом, по мнению Гормана, Байден утратил доверие, поскольку он отрицает реальность, придумывает нелепые оправдания и обвиняет третьих лиц в ошибках, допущенных администрацией президента.

Через несколько недель демократы, скорее всего, проснутся с республиканским большинством как в палате представителей, так и в сенате, и наивно удивятся, как все пошло не так, — резюмировал эксперт.

Ранее Джо Байден обсчитался в количестве слов во фразе, выступая с речью на выставке Volvo Group Powertrain Operations в Хагерстауне, штат Мэриленд.

Также сообщалось, что россияне затроллили Байдена на официальной странице Белого дома в соцсетях. Под постом, опубликованным 7 октября, они наперебой начали поздравлять с днем рождения президента России Владимира Путина. При этом пользователи особо отмечали остроту ума, хорошую физическую форму российского лидера и всенародную любовь к нему.