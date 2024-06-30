Демократ оценила «звездное» выступление Байдена на дебатах Харрис: выступление Байдена на дебатах не стало его «звездным часом»

Фото: Will Lanzoni/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Выступление президента США Джо Байдена на дебатах с республиканцем Дональдом Трампом не стало «звездным часом» для главы Белого дома, заявила вице-президент страны и член Демократической партии Камала Харрис, передает ТАСС. При этом она выразила уверенность в итоговой победе демократов на выборах.

Ничего не изменилось из-за одного июньского дня, — подчеркнула Харрис, намекая на прошедшие прения.

При этом Трампа вице-президент назвала угрозой всей демократии. Поэтому ставки на предстоящих выборах американского лидера в ноябре выше, чем когда-либо, констатировала она.

Ранее Байден признался своей жене Джилл, что не знает, что произошло на его дебатах с экс-главой Белого дома. Президент США связал неудачное выступление с недомоганием. Кроме того, американский журнал Time опубликовал обложку с Байденом на красном фоне и подписью «Паника». Так издание отреагировало на провал действующего главы государства на дебатах.

До этого газета New York Post написала, что миллионы американцев в прямом эфире стали свидетелями краха карьеры кандидата от Демократической партии после выступления. Журналисты оценили итоги словесных баталий Байдена как «позорные».