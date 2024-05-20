«Деликатный момент»: в США указали на деталь крушения вертолета Раиси NYT: инцидент с вертолетом Раиси произошел в деликатный политический момент

Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency

Ибрахим Раиси

Происшествие с вертолетом, на борту которого находился иранский президент Ибрахим Раиси произошло в деликатный для международных отношений момент, пишет американская газета New York Times. Всего за несколько дней до этого, напомнили авторы материала, чиновники США и Ирана провели важные переговоры по Ближнему Востоку.

Авария с вертолетом с президентом Ирана произошла в деликатный момент для международных отношений, всего через несколько дней после того, как высокопоставленные американские и иранские чиновники провели переговоры через посредников, пытаясь сгладить угрозу более масштабного конфликта на Ближнем Востоке, — написали аналитики.

Ранее командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал-лейтенант Хосейн Салами направился к месту жесткой посадки вертолета президента исламской республики. Его сопровождают несколько высокопоставленных офицеров организации.

До этого палестинское движение ХАМАС подчеркнуло, что с беспокойством наблюдает за развитием ситуации вокруг инцидента с вертолетом Раиси. Пресс-служба организации выразила надежду на то, что иранский народ минуют несчастья.

При этом колумнист американского журнала Atlantic Араш Азизи сообщил со ссылкой на источники в администрации страны, что президент Ирана погиб, хотя официальных заявлений на этот счет не поступало. Как уточнил Азизи, власти Исламской Республики якобы в курсе этой информации. В настоящий момент правительство ищет способ сообщить новость, не вызвав хаос, пояснил колумнист. При этом Общество Красного Полумесяца не подтвердило сведения об обнаружении спасателями вертолета Раиси.