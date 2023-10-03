Делегация Сената США посетит Китай Bloomberg: делегация Сената США посетит Китай на следующей неделе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На следующей неделе двухпартийная делегация Сената США посетит Китай, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на сенатора от штата Айдах Майкла Крейпо. По его словам, американцы рассчитывают, что их примет председатель КНР Си Цзиньпин.

Наша цель — взаимодействие с [КНР], как это делали несколько [американских] чиновников высокого ранга, по широкому спектру вопросов. Мы действительно считаем, что чем больше взаимодействия, тем больше возможностей и потенциала для урегулирования конфликта, — рассказал Крейпо.

В составе делегации ожидается в том числе лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер, представляющий Нью-Йорк. Среди тем визита обозначена работа американских технологических компаний в Китае. Шумер рассчитывает пообщаться с китайскими представителями относительно того, каковы шансы на успешное ведение бизнеса в Поднебесной американской Micron Technology.

Кроме того, по данным источников агентства в Сенате, законодатели планируют встретиться с представителями американского бизнеса в Шанхае и обсудить с ними инвестиционный климат для компаний из США.

Ранее сообщалось, что США предупредили Пекин о намерении снова ужесточить нормы контроля экспорта в КНР микросхем в сфере искусственного интеллекта и инструментов для производства интегральных схем. По данным агентства Reuters, американский Минторг, отвечающий за вопросы экспортных ограничений, занят обновлением перечня ограничений. Агентство отмечает, что новыми рестрикциями Вашингтон намерен устранить лазейки, которые прежде позволяли поставлять в Китай чипы для систем искусственного интеллекта. Ожидается, что новые правила в отношении КНР вступят в силу приблизительно 7 октября.