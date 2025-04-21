«Делает феноменальную работу»: Белый дом отверг обвинения против Хегсета Пресс-секретарь Ливитт: глава Пентагона проделывает феноменальную работу

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Пит Хегсет

Шеф Пентагона Пит Хегсет проделывает феноменальную работу, заявила Fox News пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, ссылаясь на слова президента США Дональда Трампа. Она отвергла обвинения против главы военного ведомства и отметила, что секретная информация не размещалась в чатах мессенджера Signal. Ливитт добавила, что Хегсет решительно борется с утечками данных.

Президент решительно поддерживает министра Хегсета, который проделывает феноменальную работу во главе Пентагона. Хотела бы вновь повторить, что секретная информация в чатах [Signal] не размещалась, — сказала Ливитт.

Ранее помощник главы Пентагона по связям с общественностью Шон Парнелл опроверг сообщение The New York Times о том, что Хегсет отправлял подробную информацию об ударах по Йемену в чат мессенджера Signal, в котором были его супруга, брат и адвокат. Он также отметил, что публикация газеты основана на словах уволенных на прошлой неделе сотрудников ведомства, у которых, вероятно, «есть мотив» помешать реализации повестки Минобороны США и Дональда Трампа.

В конце марта The Atlantic опубликовал новые скриншоты из закрытого чата в мессенджере Signal, где высокопоставленные чиновники США обсуждали авиаудары по хуситам. До этого главного редактора издания случайно добавил в чат советник президента США по национальной безопасности, что позволило журналистам получить доступ к секретной информации.