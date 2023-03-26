Действия Маска радикально изменили стоимость Twitter The Information: Маск оценил Twitter в два раза дешевле, чем заплатил за компанию

Фото: www.imago-images.de/Global Look Press

Илон Маск

Владелец Twitter Илон Маск предложил сотрудникам вознаграждения в виде акций, исходя из оценки компании в $20 млрд. Таким образом он оценил предприятие вполовину меньшей той стоимости, которую заплатил сам при покупке. Об этом сообщает издание The Information со ссылкой на осведомленный источник.

Илон Маск предложил сотрудникам Twitter гранты в виде акций по оценке примерно в 20 миллиардов <...>. Это прямое признание, насколько упала стоимость Twitter после сделки, — говорится в материале издания.

Маск приобрел компанию Twitter в октябре 2022 года за $44 млрд и занялся либерализацией политики социальной сети, которую критиковали за жесткую цензуру и тесные связи с демократическим истеблишментом. В результате от сотрудничества с компанией отказались крупнейшие рекламодатели.

Как пишет The Information, оценка с учетом долгов в $13 млрд в 11 раз превышает $3 млрд выручки, которые Маск рассчитывает получить по итогам 2023 года. При этом у конкурентов Twitter на рынке цифровой рекламы — Snap, Pinterest и ряда других — оценка превышает прогнозируемую выручку в 4,5 раза.

Ранее Маск заявлял, что уйдет с поста главы компании Twitter, которой владеет, как только найдет себе замену. Он при этом уточнил, что для этого придется найти «достаточно глупого человека», который согласится на эту должность. После ухода, по его словам, он займется руководством командами программного обеспечения и серверов компании.