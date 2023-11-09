«Действительно опасно»: Зеленский озвучил американцам свой главный страх Зеленский: позиции некоторых республиканцев представляют опасность для Украины

Фото: Volodymyr Zelensky/via Global look press

Позиции некоторых республиканцев представляют для Украины большую опасность, заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью по видеосвязи на конференции Reuters Next в Нью-Йорке. По заверению главы государства, народ боится голосов этих политиков и не без причин.

Некоторые голоса республиканцев сейчас действительно опасны. Конечно, наш народ боится таких голосов, — подчеркнул Зеленский.

Также президент дал понять, что Украина готова к изменению внешней политики Вашингтона. В своем обращении к американцам Зеленский подчеркнул, что Украина просто продолжит «сражаться без вас», если США перестанут поддерживать Киев.

Ранее Зеленский на встрече с министром транспорта США Питом Буттиджичем поднял вопрос доступа к американским военным технологиям. Помощь — это не только деньги, но и сотрудничество, подчеркнул политик, и призвал обсудить перспективы совместного оборонного производства.

Ранее бывший премьер-министр страны Николай Азаров заявил, что США уже ведут поиски кандидатуры, которая их устроит, на место президента Владимира Зеленского. По его словам, если Вашингтону будут нужны выборы на Украине, они обязательно состоятся, при этом Белый дом рассматривает разные способы смены власти.