Дефицит бюджета США вырос на $320 млрд Дефицит бюджета США за год вырос на $320 млрд и достиг $1,7 трлн

Фото: Julia Nikhinson/Pool/CNP/Global Look Press

Джанет Йеллен

Дефицит бюджета США достиг $1,7 трлн по итогам 2023 финансового года, который завершился 30 сентября, следует из совместного заявления министра финансов Джанет Йеллен и главы административно-бюджетного управления Белого дома Шаланды Янг. По сравнению с бюджетом прошлого года дефицит увеличился на $320 млрд.

Данные на конец года <...> показывают, что дефицит за 2023 финансовый год составил $1,7 триллиона, на $320 миллиардов больше, чем дефицит предшествующего года, — отмечается в заявлении Минфина и Белого дома.

При этом дефицит оказался на $31 млрд ниже уровня, который прогнозировался по итогам прошлого финансового года. Доходы бюджета США составили $4,4 трлн, расходы — $6,1 трлн. В совместном заявлении американских ведомств также отмечается, что на момент вступления в должность президента Джо Байдена дефицит был больше на $1 трлн. Ожидается, что дефицит удастся сократить на $1 трлн в течение десяти лет.

Ранее Джо Байден заявил, что в текущем году власти страны намерены сократить дефицит бюджета США на рекордные $1,5 трлн. По его словам, такое решение является одним из основных способов снизить инфляционное давление.