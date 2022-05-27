Defense News: расширение НАТО не потребует роста сил альянса в Европе

Фото Sebastian Willnow/dpa/Global Look Press

В случае вступления Финляндии и Швеции в НАТО США больше не потребуется увеличивать присутствие в ЕС, заявил американский генерал Кристофер Каволи, которого выдвинули на пост главнокомандующего Объединенными вооруженными силами Альянса в Европе. По его словам, которые приводит Defense News, вместо этого Евросоюзу достаточно будет просто нарастить количество общих учений со Стокгольмом и Хельсинки.

По крайней мере на земле не будет необходимости в значительных дополнительных силах, — сказал Каволи на слушаниях в сенате США.

Каволи добавил, что акцент в Европе нужно будет делать на временных типах сотрудничества с Финляндией и Швецией. В первую очередь, это рост количества международных учебных маневров.

В то же время американские СМИ сообщают, что пока в Пентагоне не собираются снижать количество военных в Европе: в ближайшей перспективе оно так и останется на уровне 100 тысяч человек. До начала российской спецоперации на Украине число американских солдат в ЕС составляло только 60 тысяч человек.

Заявки на вступление в Альянс Финляндия и Швеция передали генеральному секретарю НАТО 18 мая. Пока рассмотрение этих документов блокирует Турция. По словам турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, Анкара не может согласиться с членством этих стран в Альянсе, потому что пока не доверяет их словам о связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана. Власти Турции говорят, что сначала ждут от Стокгольма и Хельсинки письменного соглашения о прекращении поддержки терроризма.