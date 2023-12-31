«Даже в самые сложные времена»: посольство США поздравило россиян Посольство США опубликовало новогоднее поздравление для россиян

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Посольство США в Москве опубликовало новогоднее поздравление для россиян. В дипмиссии отметили, что народы двух стран находили общий язык даже в самые сложные времена, а сотрудничество с Москвой — это то, чем Вашингтон может по праву гордиться.

Нам удавалось найти общий язык даже в самые сложные времена. Мы гордимся тем, что сотрудничали и поддерживали друг друга, преодолевая величайшие трудности, выпавшие на нашу долю. Мы уважаем российскую культуру, которая давно стала частью Америки. И в это трудное время мы по-прежнему верим в важность связей между нашими народами, — говорится в сообщении.

Представители дипмиссии добавили, что россияне, как и другие граждане, заслуживают жить в мире, процветании и безопасности. Как следует из обращения посольства, США готовы к диалогу со всеми россиянами, кто желает конструктивного будущего.

Ранее россиян поздравил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он напомнил, что в руках граждан России стабильное и уверенное развитие страны, а также благополучие будущих поколений. По его словам, народ РФ бережно хранит и продолжает традиции Родины, идет вперед и побеждает своих врагов. Главной задачей на 2024 год политик назвал разгром неофашизма.