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Нефтяные фьючерсы компании Brent подорожали на 3,3% из-за информации об американских запасах нефти и бензина, которые сокращаются быстрее, чем по прогнозам аналитиков.

На данный момент нефть Brent показывает максимум на уровне $66,43 за баррель, что на на два доллара выше по сравнению с предыдущей торговой сессией. Увеличивается цена и на нефть марки WTI. Баррель от этой компании стоит $59,84. Это также превышает вчерашние торги почти на два доллара.

Рост в цене связан с обнародованными данными по запасам нефти в США, которые не соответствуют прогнозам аналитиков и расходуются более быстрыми темпами. Так, на 5 июля, объемы американской нефти сократились на 9,5 млн баррелей, хотя аналитики ожидали уменьшения на 3 млн баррелей, информирует РБК .

Ранее News.ru писал, что в Одессу на танкере Wisdom Venture доставлена партия нефти из США. Это первая поставка американского ресурса на Украину.