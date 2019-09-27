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Чтобы избежать утечек информации государственной важности, Белый дом с помощью секретной компьютерной системы скрыл стенограммы телефонных разговоров президента США Дональда Трампа с мировыми лидерами. Среди них, в частности, беседы с главой Российской Федерации Владимиром Путиным и членами королевской семьи Саудовской Аравии.

В цифровом хранилище оказались те беседы, утечку о деликатном содержании которых в администрации главы государства считают крайне нежелательной, пишет The New York Times. Издание уточняет, что доступ к системе имеет...