Самая крупная в мире группировка иностранных боевиков действует в сирийской провинции Идлиб. Радикалы взяли в заложники мирных граждан, рассказал глава МИДа республики Валид аль-Муаллем во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.
Дипломат добавил, что бандиты продолжают обстреливать жилые кварталы ракетами и минами. По его словам, преступники используют людей в качестве живого щита, пишет
Ранее News.ru сообщал, что власти Белоруссии намерены и впредь оказывать Сирии помощь в восстановлении инфраструктуры, а также всестороннее гуманитарное содействие. Об этом заявил глава МИДа республики Владимир Макей в ходе встречи со своим сирийским коллегой Валидом аль-Муаллемом на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.