Дайвер раскрыл, какие действия помогут запертым в батискафе людям Дайвер Липски: экипажу потерянного батискафа остается только стучать по его стенкам

Фото: OceanGate

Батискаф Titan

Экипажу потерянного батискафа в Атлантическом океане остается только стучать по его стенкам, чтобы попытаться привлечь внимание гидроакустических систем спасателей, рассказал CNN дайвер Барри Липски. Он отметил, что это единственный способ, как спасатели могли бы обнаружить затонувшее судно.

На самом деле они ничего не могут сделать, кроме возможных ударов по стенкам подлодки, которые уловят гидроакустические буи. Если буи уловят этот звук, то, возможно, спасатели смогут определить местонахождение субмарины до того, как закончится кислород, — сказал дайвер.

Ведущий океанограф поисковой группы Дэвид Галло отметил, что стук, который был слышен под водой при поиске пропавшего батискафа, напоминает о неудачных поисках малайзийского Boeing MH370, который пропал с радаров в 2014 году. По его словам, хлопки, раздающиеся каждые 30 минут в районе, где судно потеряло радиосвязь, похожи на те, что океанологи слышали на поисковой операции девять лет назад.

Об исчезновении батискафа «Титан», доставлявшего туристов к месту крушения «Титаника», стало известно 19 июня. По предварительной версии, аппарат мог столкнуться с рифом на глубине трех километров. На борту находятся британский миллиардер и исследователь Хэмиш Хардинг, предприниматель из Пакистана Шахзада Дауд и его сын Сулейман, французский исследователь Поль-Анри Наржеоле, а также исполнительный директор компании-перевозчика Стоктон Раш.