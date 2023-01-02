Daily Mail: США скрывают сотни документов о сделках сына и брата Байдена

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Министерство юстиции США пытается избежать утечки 400 документов с информацией о сделках сына и брата президента Хантера и Джима Байденов с Китаем, Россией и Украиной, пишет газета Daily Mail. По словам юриста из Колорадо Кевина Эванса, ведомство просто делает вид, что их не существует, несмотря на его официальный запрос.

Государственные юристы сперва признавали наличие не менее чем 400 страниц «потенциально релевантных» документов, но теперь пытаются уйти от этого, утверждая, что им «нечего подтвердить или опровергнуть» в отношении записей, удовлетворяющих его запрос, — пишет Daily Mail.

Американский предприниматель Илон Маск, ставший новым владельцем Twitter, ранее обнародовал сведения об участии прошлого руководства компании в сокрытии скандала вокруг утечек с ноутбука Хантера Байдена. Маск передал информацию об этом журналисту Мэтту Таибби, который занялся независимым расследованием. Таибби сообщил, что во внутренней переписке сотрудники компании обсуждали возможность блокировки аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа задолго до штурма Капитолия. После этого, как утверждает Таибби, руководство Twitter начало готовиться к блокировке будущих президентов и других официальных лиц.