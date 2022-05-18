Daily Mail: почти половина подписчиков Байдена в Twitter — фейки

Без малого половина подписчиков страницы президента США Джо Байдена в соцсети Twitter, 49,3%, являются не настоящими пользователями, пишет британская газета Daily Mail, ссылаясь на данные аудита компании-разработчика ПО SparkToro. По результатам исследования, у нескольких миллионов аккаунтов, подписанных на Байдена, возникли проблемы с местоположением и оформлением профиля.

Фейк-аккаунты, подписанные на @POTUS (такой ник у Байдена в Twitter) были обнаружены при помощи инструмента SparkToro. В результате цифрового анализа подписчиков был сделан вывод, что это фейки. Их было обнаружено почти 11 млн. У таких страниц были обнаружены проблемы с местоположением и оформлением аккаунта, также было выявлено, что некоторые из них являются спам-ботами, а другие страницы уже неактивны.

Американский миллиардер Илон Маск, собирающийся приобрести компанию Twitter, сообщил, что проверит сотню учётных записей в социальной сети на предмет выявления фальшивых аккаунтов. Ранее он сообщил о приостановке сделки до момента подтверждения сведений о том, что фейковые аккаунты составляют не более 5% пользователей.