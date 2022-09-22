«Да сдавайся уже!»: американцы высмеяли Макрона после его слов о России Читатели Breitbart раскритиковали слова Макрона о России

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон

Читатели американского консервативного портала Breitbart негативно отреагировали на слова президента Франции Эммануэля Макрона в адрес России. Французский лидер на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке раскритиковал действия Москвы, призвав страны мира «оказывать большее давление» на российского президента Владимира Путина.

Читатели портала активно комментировали публикацию о Макроне.

Да сдавайся уже! У вас, у французов, это ловко выходит. Немцы, если что, расскажут, — с сарказмом написал один из читателей.

Другие пользователи отреагировали также не без юмора: «Макрон возомнил себя Наполеоном», «А ботинком по трибуне Макрон стучал?», «Да Франция — это один большой сортир, никакое величие ей не светит».

Закрой пасть, Макрон! Где вы все были, когда НАТО бомбила Ливию и Сербию? — задался вопросом еще один читатель.

Ранее стало известно, что в Нью-Йорке Эммануэль Макрон назвал решение президента России Владимира Путина объявить частичную мобилизацию ведущим к дальнейшей изоляции России в мировом пространстве. Французский глава призвал оказать давление на Путина, чтобы прекратить конфликт на Украине.