Цукерберг продал акции Meta почти на $500 млн

Фото: Tobias Hase/dpa/Global Look Press

Марк Цукерберг

Основатель и глава Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Марк Цукерберг за последние два месяца продал примерно 1,28 млн акций своей компании, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Комиссии по ценным бумагам США. Отмечается, что в общей сложности он выручил $428 млн.

Решение Цукерберга, в течение двух лет не продававшего акции, все-таки избавиться от части принадлежащих ему бумаг агентство объясняет тем, что за последний год котировки сильно выросли. Сейчас они торгуются на уровне, близком к достигнутому в 2021 году максимуму.

Ранее отмечалось, что с января по ноябрь 2023 года рыночная стоимость Meta выросла на 172%, опередив тем самым все технологические компании Соединенных Штатов, кроме техногиганта Nvidia Corp. Отмечалось, что продажа акций позволит Цукербергу увеличить доходы от венчурного капитала, а также инвестиций в научные исследования и другие компании.

Также стало известно, что к новому году судебные приставы полностью взыскали многомиллиардные штрафы с компаний Google и Meta. По состоянию на 1 января 2024 года все исполнительные производства в отношении данных юрлиц были закрыты. Эти компании стали рекордсменами по назначенным штрафам. Они неоднократно нарушали российское законодательство. Общая сумма взысканий в связи с этим составила более 30 млрд рублей.