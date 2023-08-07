Цукерберг назвал дату боя с Маском Цукерберг заявил о готовности провести бой с Маском 26 августа

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Марк Цукерберг

Руководитель корпорации Meta (деятельность компании признана экстремистской и запрещена в России) Марк Цукерберг 6 августа в социальной сети Threads заявил, что готов сразиться с владельцем социальной сети X (ранее Twitter) Илоном Маском 26 августа. При этом Цукерберг выразил неуверенность, что противник будет готов выйти на бой в названую дату.

Я готов уже сегодня. Предложил ему дату 26 августа, когда тот бросил мне вызов, однако от него подтверждения не было, — говорится в сообщении главы корпорации Meta.

Так Цукерберг отреагировал на сообщение Маска, в котором тот заявил, что активно готовится к поединку. Владелец соцсети X предположил, что уступает сопернику в выносливости, и он допустил свою победу лишь в случае, если бой будет коротким. Маск также указал на свой вес — около 136 кг. Американские СМИ добавили, что его рост составляет 185 см, тогда как рост Цукерберга 173 см при весе в 70 кг.

Ранее Илон Маск назвал грядущей бой с Марком Цукербергом «цивилизованной формой войны». Мужчины любят войну, добавил он. По словам бизнесмена, бой будет транслироваться в прямом эфире его социальной сети. В ходе боя будет организован сбор средств. Все полученные деньги Маск пообещал передать в благотворительные фонды, оказывающие помощь ветеранам военных конфликтов.