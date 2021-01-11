ЦРУ заговорит с русским акцентом

Избранный президент США Джо Байден сообщил, что собирается назначить директором ЦРУ бывшего посла в России Уильяма Бёрнса. Это необычный выбор, ведь Бёрнс — карьерный дипломат и не имеет опыта в разведке. Но другие кандидаты на эту роль успели запятнать свою репутацию одобрением пыток. Кроме того, выбор в пользу Бёрнса подтверждает тот факт, что Байден считает Россию главной угрозой безопасности Соединённых Штатов.

Уильям Бёрнс — дипломат на пенсии: в 2014 году, после 33 лет в дипломатии, он уволился из Госдепартамента. За эти годы он успел послужить послом в Иордании (1988-2001 гг.), России (2005-2008 гг.) и заместителем госсекретаря. Его служба в РФ пришлась на непростые годы президентства Джорджа Буша-младшего, когда отношения между двумя мировыми державами начали ощутимо портиться. По этой причине Бёрнс считается экспертом по России и, как сообщает CNN, это было одной из причин, по которой выбор Байдена пал на него.

Билл Бёрнс — образцовый дипломат с многолетним опытом обеспечения безопасности нашего народа и нашей страны на мировой арене, — пояснил свой выбор Байден. — Он разделяет моё глубокое убеждение, что разведка должна быть вне политики и что преданные своему делу профессионалы в области разведки, служащие нашей стране, заслуживают благодарности и уважения.

Бёрнс был одним из основных претендентов на пост госсекретаря при Байдене, но этот пост в итоге отошёл Энтони Блинкену. Бывший посол США в России станет первым карьерным дипломатом, возглавившим ЦРУ, но знакомые с ним чиновники верят, что недостаток опыта в разведке он сможет компенсировать своими знаниями в международной политике. Бёрнс активно комментировал мировые события в рамках проектов Фонда Карнеги за международный мир. О России он, впрочем, отзывался в стандартном для американских экспертов ключе.

Обвал нефтяного рынка и неумелое управление пандемией сделали одномерную экономику и застойную политическую систему России ещё более хрупкими, — подчёркивал Бёрнс в июле прошлого года. — Но Путин по-прежнему видит множество возможностей подорвать обстановку в странах-соперницах, эта тактика может помочь угасающей державе сохранить свой статус. Однако права на ошибку у него всё меньше.

В США продолжается расследование проникновения шпионских программ в компьютеры государственных ведомств, которое было обнаружено в декабре. Целый ряд американских экспертов и чиновников обвинили в этом Россию, и теперь перед Вашингтоном стоит задача предотвращения подобных атак в будущем. Не исключено, что этот взлом беспрецедентных масштабов убедил Байдена, что ЦРУ должен руководить кто-то, кто разбирается в России. В портфолио Бёрнса, ныне возглавляющего Фонд Карнеги за международный мир, значится , что он говорит на русском, арабском, а также французском языках.

Zhang Jun/Global Look Press

Среди причин назначения Бёрнса называют и то, что другие претенденты на этот пост ранее высказывались в пользу пыток. Среди них был, например, бывший и.о. директора ЦРУ Майкл Морелл, который одобрял методы «усиленного допроса», применяемые к подозреваемым в терроризме. Нынешняя глава управления Джина Хаспел тоже имеет «пыточную» историю: одно время она была начальницей секретной тюрьмы «Кошачий глаз» на территории Тайланда, где заключённых допрашивали тем самым «усиленным» способом. Однако Дональда Трампа, от которого она получила назначение, такие факты в биографии смущали не столь сильно, как Байдена.