ЦРУ предупредило о смертельной опасности рекламируемого Трампом лекарства

Противомалярийный препарат, на приёме которого в случае заражения коронавирусом настаивал президент США Дональд Трамп и некоторые его сторонники, имеет потенциально опасные побочные эффекты, в том числе может вызвать внезапную смерть. Об этом своим сотрудникам в частном порядке сообщило Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США.
Предупреждение появилось на сайте для сотрудников агентства, где размещены связанные с распространением коронавирусной инфекции вопросы. Это произошло после того, как американский лидер в марте заявил, что препарат плаквенил (гидроксихлорохин) может помочь в борьбе с COVID-19,
На данный момент этот препарат не рекомендуется применять пациентам, за исключением случаев, когда медицинские работники назначают его в рамках текущих исследований, — приводит газета цитату с сайта.
В памятке указано, что принимать лекарство по собственной инициативе не стоит.
Как писал NEWS.ru, боявшийся заразиться коронавирусом пожилой американец принял лекарство от малярии, почувствовал себя плохо и умер из-за проблем с дыханием.
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