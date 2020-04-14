ЦРУ предупредило о смертельной опасности рекламируемого Трампом лекарства

https://static.news.ru/photo/021625d2-7e44-11ea-bdf6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Benoit Doppagne/Global Look Press

Противомалярийный препарат, на приёме которого в случае заражения коронавирусом настаивал президент США Дональд Трамп и некоторые его сторонники, имеет потенциально опасные побочные эффекты, в том числе может вызвать внезапную смерть. Об этом своим сотрудникам в частном порядке сообщило Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США.

Предупреждение появилось на сайте для сотрудников агентства, где размещены связанные с распространением коронавирусной инфекции вопросы. Это произошло после того, как американский лидер в марте заявил, что препарат плаквенил (гидроксихлорохин) может помочь в борьбе с COVID-19, уточняет The Washington Post.

На данный момент этот препарат не рекомендуется применять пациентам, за исключением случаев, когда медицинские работники назначают его в рамках текущих исследований, — приводит газета цитату с сайта.

В памятке указано, что принимать лекарство по собственной инициативе не стоит.

Как писал NEWS.ru, боявшийся заразиться коронавирусом пожилой американец принял лекарство от малярии, почувствовал себя плохо и умер из-за проблем с дыханием.