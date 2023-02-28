Crew Dragon с российским космонавтом запустят в марте НАСА планирует запустить пилотируемый корабль Crew Dragon с российским космонавтом 2 марта

Фото: Joel Kowsky/Nasa/Keystone Press Agency/Global Look Press

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon и российским космонавтом Андреем Федяевым на борту, который должен был доставить их 28 февраля на Международную космическую станцию (МКС), вновь перенесли. Как передает ТАСС, это связано с неблагоприятными погодными условиями.

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) и SpaceX приняло решение перенести запуск на 2 марта в 00:34 по местному времени на Восточном побережье США (08:34 мск).

Предыдущий запуск, который был запланирован на 28 февраля, был также отменен из-за погодных условий и технической проблемы, которая была обнаружена за несколько минут до запуска. Следующая попытка запуска запланирована на 2 марта в 00:34 по времени Восточного побережья США (08:34 мск).

Ранее сообщалось, что запуск автоматической станции «Луна-25» запланирован в России на середину июля текущего года. В пресс-службе Роскосмоса отметили, что при старте будет учитываться так называемое астрономическое «окно». Это первая лунная миссия в истории современной России.

Аналитик глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС) Андрей Ионин ранее рассказал, что спутники Starlink американской компании SpaceX возможно вывести из строя только одним способом — засорив космическое пространство вокруг Земли.