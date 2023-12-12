«Переговоры зашли в тупик»: в США объяснили американский тур Зеленского CNN: Зеленский прибывает на переговоры в США в критический момент для Украины

Фото: Cliff Owen/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Визит президента Украины Владимира Зеленского в США состоится в критический момент, сообщается в статье CNN. Авторы отмечают, что переговоры о выделении финансирования в конгрессе застопорились, а в Белом доме предупредили, что американская помощь вообще может вскоре закончиться. При этом в администрации президента Джо Байдена надеются, что Зеленский сможет убедить законодателей, особенно республиканцев, в увеличении помощи.

Перспективы успеха в Вашингтоне на этой неделе кажутся невеликими, переговоры зашли в тупик и связали новую помощь Украине с ужесточением иммиграционных правил, — следует из текста.

Ранее Зеленский в первом публичном выступлении в рамках визита в США раскритиковал конгресс за «проволочки» с согласованием дальнейшей помощи Киеву. После этого киевский лидер снова стал просить у Вашингтона оружие. Сенатор-республиканец Джей Ди Вэнс заявил, что визит президента Украины в Соединенные Штаты является «позорным фарсом». По его мнению, приезд украинского лидера специально задуман с целью давления на республиканцев, чтобы они изменили свою позицию в вопросе с южной границей США и предоставили еще один карт-бланш Украине.