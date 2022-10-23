CNN заявил о возможном расколе в Республиканской партии США из-за Украины CNN: Республиканской партии США грозит раскол из-за вопроса оказания помощи Украине

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Кевин Маккарти

Разница во мнениях по вопросу оказания США военной помощи Украине грозит оказаться камнем преткновения для республиканцев, если они выиграют промежуточные выборы в конгресс. Полученное большинство в обеих палатах законодательного органа чревато расколом из-за разных позиций лидеров этих палат, сообщает СNN.

Телекомпания напомнила, что лидер республиканского меньшинства палаты представителей Кевин Маккарти уже заявил о желании сократить американскую помощь Киеву в случае победы партии на выборах.

В этом вопросе неправильно было бы мазать всех республиканцев одной краской, — подчеркнули в телекомпании.

Там напомнили, что 21 октября лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл говорил о противоположной позиции партии в вопросе поддержки Украины.

Но предположение Маккарти <...> может быть элементом более крупного сдвига в отношении к украинскому кризису. Раскол между Макконнеллом и Маккарти по этому вопросу может стать камнем преткновения в случае, если Республиканская партия получит контроль над палатой представителей, — считают в СNN.

Ранее член палаты представителей США Эрик Суолуэлл заявил, что Республиканская партия США угрожает оставить Украину без помощи в самый разгар вооруженного конфликта с Россией. Он обратил внимание на то, что Республиканская партия резко поменяла свое мнение относительно украинского конфликта — сейчас там от нее исходит намерение ограничить поддержку.