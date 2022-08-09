CNN вырезал из интервью с Уотерсом часть про Минские соглашения CNN вырезал из интервью основателя Pink Floyd слова о поддержке Зеленским Минских соглашений

Фото: RW/MediaPunch/Global Look Press

Роджер Уотерс

Американский телеканал CNN вырезал из интервью с основателем группы Pink Floyd Роджером Уотерсом слова музыканта об изменении позиции президента Украины Владимира Зеленского касательно Минских соглашений, передает РИА Новости. Отмечается, что в версии его интервью, размещенной на сайте телеканала, заявления Уотерса о том, что Зеленский первоначально поддерживал Минские соглашения нет, однако на канале в YouTube они есть.

В тексте остался всего лишь отрывок фразы музыканта о необходимости призвать Зеленского к переговорам: «Почему США не призовут Зеленского вести переговоры и объяснить, почему он выступал за ратификацию Минских соглашений, когда его избрали 73% населения Украины?».

Композитор добавил, что Зеленскому могли «нашептать на ухо» и глава Украины поменял свое мнение о мире в Донбассе, укреплении Минских соглашений и примирении с Россией.

Ранее Уотерс в интервью CNN назвал президента США Джо Байдена военным преступником, поскольку тот продолжает подливать масла в огонь в ситуации вокруг Украины. Он также заявил, что Вашингтон должен призвать украинского лидера Владимира Зеленского к началу мирных переговоров с Россией. Кроме того, по его мнению, за случившийся кризис несет ответственность Североатлантический альянс, именно он начал говорить о приеме в члены НАТО Грузии и Украины в 2008 году, хотя обещал не расширяться.