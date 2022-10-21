CNN: Вашингтон обсуждает с Маском доступ к Starlink в Иране

Фото: Flashpic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Илон Маск

Белый дом обсуждает с американским бизнесменом Илоном Маском возможность предоставления доступа к спутниковой системе Starlink внутри Ирана, сообщает CNN со ссылкой на официальных лиц, знакомых с ситуацией. По данным телеканала, администрация президента США Джо Байдена начала переговоры с владельцем Tesla после того, как 16 сентября в Иране вспыхнули протестные волны на фоне смерти 22-летней Махсы Амини.

Белый дом обсуждает с Маском возможность установления интернет-сервиса Starlink в Иране, — сообщает телеканал.

В источнике указали, что Белый дом рассматривает технологии Starlink в качестве «потенциального ответа» на действия иранского режима по ограничению доступа активистов к Интернету. По словам представителя властей США, Вашингтон всеми силами хочет поддержать иранских манифестантов.

Мы держим руку на пульсе, чтобы сделать все возможное, чтобы поддержать чаяния иранского народа. Это наша политика, и точка. В то же время это действительно иранское движение, возглавляемое молодыми девушками и распространяющееся на другие слои общества. И мы никоим образом не хотим затмить их движение, — заявил представитель Белого дома.

В SpaceX сообщили, что предоставление услуг Starlink на Украине обошлось компании в $80 млн, а к концу года расходы фирмы по прогнозам превысят $100 млн. CNN уточняет, что SpaceX не ответила на запрос телеканала.

16 сентября в Тегеране специальный отряд полицейских, следящий за соблюдением шариатских норм, задержал и до смерти избил в участке Амини за то, что она была в «неправильном хиджабе». Девушка приехала в столицу Ирана из Иракского Курдистана и вместо положенного головного убора носила платок.

На фоне произошедшего жители Ирана устроили акции протеста на западе страны. Полицейские применяли слезоточивый газ для разгона.