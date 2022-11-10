CNN: в США считают, что Россия готовится испытать ядерную торпеду

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

В США считают, что Россия, предположительно, готовится испытать ядерную торпеду, сообщает CNN со ссылкой на анонимного высокопоставленного американского чиновника. По данным телеканала, во время подготовки к испытанию среди российских кораблей была замечена подлодка-носитель «Белгород», которая может запускать ядерный беспилотный аппарат «Посейдон».

Как отмечает CNN, на прошлой неделе суда покинули полигон в Арктическом море, не проведя испытания. При этом в США считают, Россия может попытаться испытать торпеду снова, хотя вода в районе испытаний скоро начнет покрываться льдом. При этом, передает телеканал, в США не верят, что в ходе возможного испытания будет взорвано ядерное устройство.

Итальянская газета La Repubblica в октябре утверждала, что командование НАТО предупредило важнейших союзников о передвижениях российской подводной лодки «Белгород», которая, предположительно, может торпеды «Посейдон».

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Россия не хочет принимать участие в ежедневных упражнениях Запада по ядерной риторике и выражает сожаление в связи с этой «пагубной и провокационной практикой» глав европейских и западных стран. В свою очередь президент США Джо Байден заявил, что конфликт России с Украиной может сопровождаться ошибками и просчетами, способными поставить мир на порог Армагеддона.

До этого Байден уже говорил о том, что мир впервые сталкивается с реальной угрозой применения ядерного оружия со времен Карибского кризиса. Он утверждал, что «достаточно хорошо» знает Путина и считает, что он «не шутит, когда говорит о применении тактического ядерного оружия в реальном времени».