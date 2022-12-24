В США погибли минимум 15 человек из-за снежной бури

Фото: William Volcov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

По меньшей мере 15 человек погибли в США из-за снежной бури, захлестнувшей большую часть страны, передает телеканал CNN. Резкое понижение температуры, снегопады, сильный ветер, гололедица стали причиной коллапса на автодорогах, аварий, обрывов линий электропередач и отмены авиарейсов, добавили на телеканале.

Большинство погибших попали в автомобильные аварии, вызванные погодными условиями. Смертельные случаи зафиксированы в Кентукки, Оклахоме, Миссури, Висконсине, Теннеси, Огайо, Небраске, Канзасе и Арканзасе.

Однако, среди американцев нашлись те, кто решил бросить вызов природе и поужинать в момент разгула стихии — кадрами поделился телеканал РЕН ТВ.

Ранее стало известно о последствиях ледяного дождя, прошедшего в Москве 21 декабря. Так, пассажиры самолетов, севших в столичном аэропорту Внуково, часами не могли покинуть их салоны, поскольку из-за гололеда к ним не могли подогнать трапы. Из-за непогоды проблемы возникли также в Шереметьево и Домодедово.