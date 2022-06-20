CNN: Трамп случайно признал поражение на выборах 2020 года

Фото: shealah_craighead/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дональд Трамп

Экс-президент США Дональд Трамп признал свое поражение на выборах 2020 года в личном разговоре с советницей Белого дома Алиссой Фарах-Гриффин. Как сообщила бывшая чиновница в эфире CNN, о своем поражении Трамп дал понять как минимум дважды.

Он <…> брякнул, когда смотрел на Джо Байдена по телевизору: «Вы можете поверить, что я проиграл этому человеку?» На самом деле он признавал это и на пресс-конференции, когда говорил о коронавирусе, <...> он проговорился и вроде как признал, что Джо Байден выиграл, — заявила Фарах-Гриффин.

Ранее сообщалось, что уровень неодобрения американского президента Джо Байдена, согласно последним опросам избирателей в США, достиг своего пика. Если бы выборы состоялись сейчас, за Трампа проголосовали бы 44% жителей страны, за Байдена — 42%. Отмечается, что перевес симпатий американцев сместился на сторону бывшего американского президента впервые с момента выборов.