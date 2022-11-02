CNN: США обвиняют КНДР в поставках ракет для России

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Артиллерийские боеприпасы на месте расположения механизированных войск армии РФ под Донецком

Телеканал CNN, ссылаясь на данные американской разведки и представителей Белого дома, утверждает, что Вашингтон владеет разведданными о тайных поставках Пхеньяном артиллерийских снарядов Москве. При этом указывается, что пункт назначения военных грузов скрыт.

Наша информация указывает на то, что КНДР тайно снабжает Россию значительным числом артиллерийских снарядов, при этом скрывая реальное место назначения поставок оружия и делая вид, что они идут на Ближний Восток или северную Африку, — говорится в сообщении.

Источник сообщает, что вопреки соответствующим заявлениям руководства США, информации в пользу этих обвинений предоставлено не было. Также не сообщается о количестве поставленного оружия и игнорируется вопрос, как Москва производила оплату за товар.

В сентябре замглавы Главного управления вооружений Минобороны КНДР заявил, что Северная Корея никогда не поставляла и не будет поставлять оружие и боеприпасы в Россию. По его мнению, подобные слухи распространяют Соединенные Штаты, пытаясь тем самым очернить республику, а также осудил действия Вашингтона и посоветовал «прекращать глупые слова, придирки к нам и молчать».

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал информацию о планируемых закупках миллионов артиллерийских снарядов и ракет «очередным распространяемым фейком».