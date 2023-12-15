CNN: спецслужбы США три года ищут папку с разведданными о России CNN: в США три года ищут пропавшую при Трампе папку с разведданным о России

Фото: Olivier Douliery/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Спецслужбы США на протяжении трех лет ищут папку с разведданными о России, пропавшую из Белого дома под конец президентства Дональда Трампа, сообщает CNN со ссылкой на источник, знакомый с материалами дела. Согласно его словам, в этой папке содержатся материалы о российских агентах, а также данные об источниках и методах воздействия на президентские выборы 2016 года, повлиявших на победу Трампа.

Как указывает канал, объем собранной Соединенными Штатами и другими странами НАТО информации позволяет сделать вывод, что президент РФ Владимир Путин «стремился помочь Трампу одержать победу на президентских выборах в 2016 году». Российская сторона при этом исключает какое-либо вмешательство в выборы президента США.

Утверждается, что пропавшая папка несет особую ценность и настолько «взрывоопасна», что ознакомиться с материалами дела могли только законодатели с высшим допуском секретности в штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли. Как указывает канал, папку в последний раз видели в Белом доме, когда экс-президент Трамп потребовал ему ее передать, чтобы рассекретить ряд документов, имеющих отношение к теории «российского вмешательства» в выборы.

Ранее сообщалось, что суд штата Колорадо допустил Трампа к предстоящим президентским выборам, несмотря на причастность к штурму Капитолия. До этого аналогичные решения были приняты еще несколькими инстанциями. Судья Сара Уоллес пришла к выводу, что Трамп спровоцировал восстание его сторонников 6 января 2021 года, и отвергла доводы адвокатов о том, что бывший глава Белого дома действовал в рамках свободы слова. Несмотря на это, она не нашла в законодательстве четких формулировок, предписывающих дисквалификацию кандидата в президенты.