CNN: полиция опровергла слухи о связях мужа Пелоси с нападавшим

Фото: Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press

Нэнси Пелоси с мужем Полом

Полиция Сан-Франциско, в котором было совершено нападение на мужа спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси Пола, опровергла распространяемую информацию о личной связи злоумышленника и пострадавшего, сообщает CNN. Отмечается, что ранее появились слухи о том, что нападавший и супруг парламентария были любовниками-геями.

Нет совершенно никаких доказательств того, что господин Пелоси знал этого человека. В действительности доказательства говорят как раз об обратном, — сказал каналу начальник полиции Сан-Франциско Уильям Скотт.

Отмечается, что вскоре после нападения в интернете правые силы в преддверии ноябрьских промежуточных выборов в конгресс начали распространять теорию, согласно которой Пол Пелоси и злоумышленник были «любовниками-геями, у которых возник конфликт». Распространению ложных сообщений способствовали сын бывшего президента США Дональда Трампа Дональд Трамп — младший, бывший американский чиновник и консерватор Себастьян Горка, а также американский предприниматель Илон Маск, отмечает телеканал.

Муж Пелоси был атакован мужчиной, который с молотком в руках ворвался в их дом в Сан-Франциско, штат Калифорния. Сама Нэнси Пелоси в момент нападения находилась в Вашингтоне. По информации СМИ, напавший на Пола Пелоси — 42-летний уроженец Канады Дэвид ДеПейп. Он пропагандировал в социальных сетях конспирологические теории, касающиеся американских выборов, коронавирусной инфекции и конфликта на Украине.