CNN: Пелоси может посетить Тайвань в азиатском туре CNN: Пелоси может посетить Тайвань в азиатском туре, несмотря на опасения руководства США

Фото: Michael Brochstein/Global Look Press

Нэнси Пелоси

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси с высокой вероятностью посетит Тайвань вопреки опасениям администрации американского президента Джо Байдена, сообщил телеканал CNN со ссылкой на анонимных официальных лиц в Вашингтоне и Тайбэе. Пока неизвестно, когда конкретно Пелоси окажется на Тайване, однако уточняется, что она останется там на ночь.

Официальный представитель США добавил, что чиновники Министерства обороны работают круглосуточно, отслеживая любые передвижения китайцев в регионе и разрабатывая план по обеспечению безопасности Пелоси, — сказано в материале.

Китайская сторона выступает категорически против визита Пелоси на Тайвань, заявил ранее пресс-секретарь Министерства обороны КНР Тань Кэфэй. Он отметил, что Пекин требует от Вашингтона выполнять свои обещания не поддерживать независимость острова, передает РИА Новости. Кэфэй добавил, что в случае посещения Пелоси Тайваня армия Китая «не будет сидеть сложа руки». Газета Financial Times 24 июля отмечала, что Китай может дать военный ответ в случае визита Пелоси на Тайвань.