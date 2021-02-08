CNN: Минюст США требует уволить назначенных Трампом прокуроров

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Минюст Соединённых Штатов Америки требует уволить прокуроров, назначенных экс-лидером страны Дональдом Трампом (2017-2021). Официальный запрос ведомство планирует оформить 9 февраля 2021 года. Мера объясняется процессом передачи власти в США команде нового руководителя государства Джо Байдена. В списке министерства значатся 56 имён.

В перечне не оказалось прокуроров штатов Делавэр Дэвида Вайса и Коннектикут Джона Дарема, проводящие в настоящее время важные расследования, начатые при прежней администрации. И. о. главы Минюста Монти Уилкинсон уведомил обоих, что они пока сохранят свои посты, передаёт телеканал CNN.

Вайс, например, контролирует ход проверки в отношении сына президента США Джо Байдена — Хантера. Дарем по распоряжению экс-министра юстиции и генпрокурора США Уильяма Барра с мая 2019-го изучает обстоятельства осуществления американскими спецслужбами слежки за штабом Трампа во время прежней предвыборной гонки. В октябре 2019-го данное расследование перевели в раздел уголовных разбирательств. Барр принял меры для того, чтобы Дарем мог его продолжить и при новой власти.