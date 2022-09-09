CNN: контрнаступление Украины пойдет по нескольким направлениям

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Телеканал CNN заявил, что в Киеве отказались комментировать контрнаступление по ряду направлений в Украине. При этом украинский президент Владимир Зеленский анонсировал «хорошие новости» из Харьковской области после того, как, по его данным, ВСУ якобы продвинулись по территории, что российская сторона отрицает, сообщает МК.

При этом в CNN уверяют, что якобы видели со спутника украинских военных в городе Волохов Яр, расположенном примерно в 50 км от Купянска, и на окраине Балаклеи.

Также CNN отмечает, что ВСУ якобы хотели застать российские войска врасплох на другом направлении — в районе Херсона.

Ранее стало известно, что постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации заявил: ни о каком прорыве украинских войск в ходе их «контрнаступления» не может быть и речи. По его словам, земли под Николаевом, Харьковом и в Запорожье усеяны трупами украинских солдат. Небензя уточнил, что «украинские военные взяли несколько периферийных деревень», и говорить после этого о каком-то прорыве нельзя.