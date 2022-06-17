CNN: Госдеп изучит фото двух американцев, попавших на Украине в плен CNN: Госдеп изучает подлинность фотографии с плененными на Украине американцами Дрюке и Хюйном

Фото: Sadak Souici/Keystone Press Agency/Global Look Press

Харьков

Госдепартамент проверяет подлинность фотографии, на которой, возможно, запечатлены два американца, предположительно, попавшие в плен под Харьковом. Мать одного из них Банни Дрюке заявила, родные связывают надежды с верификацией снимка, сообщает CNN.

Они напряженно работают над верификацией [фотографии]. Мы очень надеемся, — рассказала Дрюке.

По ее словам, она видела снимок с двумя американцами, которых перевозят в кузове грузового автомобиля со связанными руками.

О взятии в плен 39-летнего Александра Дрюке и 27-летнего Энди Хюйна ранее сообщила британская Telegraph. В Госдепе заявили, что располагают неподтвержденными данными о пленении соотечественников и выясняют их судьбу.

Ранее стало известно, что в Сети появилось первое фото попавших в плен под Харьковом американских наёмников Александра Друке и Энди Хьюена. Военные попали в плен под Харьковом, куда отряд иностранцев был послан без должной разведки, и где он столкнулся с колонной российской бронетехники.