США после инцидента с беспилотником MQ-9 Reaper, утонувшем в Черном море, перенаправили свои дроны-разведчики подальше от Крыма, сообщает телеканал CNN. По данным его неназванных собеседников из администрации Белого дома, это временное решение принято, чтобы избежать инцидента, который мог бы перерасти в прямой конфликт между США и Россией.
После столкновения одного из российских самолетов с беспилотником MQ-9 Reaper в прошлый вторник США перенесли полеты дальше от Крымского полуострова и восточных районов Черного моря, — подчеркнул источник телеканала.
Чиновники Белого дома рассказали CNN, что разведывательные дроны пока будут летать по новым маршрутам, хотя в американской администрации сохраняется желание вернуть их на более близкие к России направления.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на двух американских чиновников сообщило, что американские власти 18 марта возобновили полеты беспилотников-разведчиков над Черным морем после падения беспилотника MQ-9 Reaper. Собеседники агентства не стали уточнять, будет ли новый беспилотник собирать разведданные вблизи российской границы.