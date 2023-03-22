CNN: беспилотники США перестали летать близко к Крыму

Фото: Staff Sgt. Jason Grabiec/Keystone Press Agency/Global Look Press

США после инцидента с беспилотником MQ-9 Reaper, утонувшем в Черном море, перенаправили свои дроны-разведчики подальше от Крыма, сообщает телеканал CNN. По данным его неназванных собеседников из администрации Белого дома, это временное решение принято, чтобы избежать инцидента, который мог бы перерасти в прямой конфликт между США и Россией.

После столкновения одного из российских самолетов с беспилотником MQ-9 Reaper в прошлый вторник США перенесли полеты дальше от Крымского полуострова и восточных районов Черного моря, — подчеркнул источник телеканала.

Чиновники Белого дома рассказали CNN, что разведывательные дроны пока будут летать по новым маршрутам, хотя в американской администрации сохраняется желание вернуть их на более близкие к России направления.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на двух американских чиновников сообщило, что американские власти 18 марта возобновили полеты беспилотников-разведчиков над Черным морем после падения беспилотника MQ-9 Reaper. Собеседники агентства не стали уточнять, будет ли новый беспилотник собирать разведданные вблизи российской границы.