Букингемский дворец не стал приглашать на церемонию похорон королевы Елизаветы II делегацию США. В Лондоне из-за океана хотят видеть только американского президента Джо Байдена и его супругу, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в Белом доме.
Собеседник телеканала заявил, что британцы даже не предложили Байдену приехать с делегацией. Прежде президенты США посещали государственные похороны в других странах в сопровождении министров.
Также CNN указал на другое необычное требование Букингемского дворца. Так, иностранных глав государств попросили прибывать в Великобританию коммерческими рейсами, подчеркнув, что запретили использование вертолетов.
Мировые лидеры также не смогут использовать на похоронах в Лондоне собственные государственные автомобили — на место их всех вместе привезут на автобусе.
Ранее стало известно, что власти Великобритании попросили соотечественников не приносить к Букингемскому дворцу плюшевых медвежат и воздушные шары. Такие подарки приниматься не будут, принимать готовы лишь открытки. Можно приносить и цветы, но без оберток.