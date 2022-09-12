CNN: Байдена пригласили на похороны Елизаветы II без делегации США CNN: Букингемский дворец пригласил Байдена на похороны Елизаветы II без делегации США

Фото: Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press

Джо Байден

Букингемский дворец не стал приглашать на церемонию похорон королевы Елизаветы II делегацию США. В Лондоне из-за океана хотят видеть только американского президента Джо Байдена и его супругу, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в Белом доме.

Собеседник телеканала заявил, что британцы даже не предложили Байдену приехать с делегацией. Прежде президенты США посещали государственные похороны в других странах в сопровождении министров.

Также CNN указал на другое необычное требование Букингемского дворца. Так, иностранных глав государств попросили прибывать в Великобританию коммерческими рейсами, подчеркнув, что запретили использование вертолетов.

Мировые лидеры также не смогут использовать на похоронах в Лондоне собственные государственные автомобили — на место их всех вместе привезут на автобусе.

Ранее стало известно, что власти Великобритании попросили соотечественников не приносить к Букингемскому дворцу плюшевых медвежат и воздушные шары. Такие подарки приниматься не будут, принимать готовы лишь открытки. Можно приносить и цветы, но без оберток.