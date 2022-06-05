CNN: Байден отложил встречу с принцем Саудовской Аравии

Фото: Lenin Nolly/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден перенес встречу с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом, передает CNN. Лидеры должны были встретиться в конце июня в рамках расширенного саммита Совета сотрудничества стран Персидского залива, в котором в сейчас председательствует Саудовская Аравия. Планировалось, что визит ознаменует кульминацию дипломатической работы по восстановлению американо-саудовских отношений.

Встреча Байдена с наследным принцем Саудовской Аравии перенесена на июль, — говорится в сообщении.

В администрации Белого дома объяснили перенос встречи тем, что лидер США в конце июня должен принять участие в саммитах G7 и НАТО. Для этого он отправится в Германию, а затем в Испанию.

Накануне США обвинили в помощи бомбившей Йемен Саудовской Аравии. Washington Post и проект Колумбийского университета в Нью-Йорке по мониторингу деятельности сил безопасности провели расследование, согласно которому Вашингтон продолжал «техническое обслуживание» поставленной авиации после объявления о прекращении поддержки Эр-Риярда.