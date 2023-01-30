CNBC: Дональд Трамп начал предвыборную кампанию

Фото: Brandon Bell/POOL/Global look Press

Дональд Трамп

Бывший президент США Дональд Трамп начал предвыборную президентскую кампанию, посетив штаты Нью-Гэмпшир и Южная Каролина, сообщил телеканал CNBC. По данным телеканала, агитационные мероприятия отличались от привычных для Трампа митингов перед тысячами единомышленников. Так, в Колумбии (штат Южная Каролина) бывший президент встретился только с 200 американцами.

Помощники Трампа рассматривают это как первый шаг к публичной фазе предвыборной кампании 2024 года. В выступлении Трамп сосредоточился на критике решений администрации Джо Байдена по вопросам внешней политики, а также затронул некоторые темы, которые вдохновили его кампанию 2016 года, включая резкую критику нелегальной иммиграции и Китая.

В Колумбии бывший президент США также выступил против прав трансгендеров и преподавания критической расовой теории. При этом Трамп не стал уделять много времени вопросу результата выборов 2020 года, хотя и назвал их «смехотворными».

Ранее на собрании Республиканской партии штата Нью-Гэмпшир Трамп заявил, что Соединенные Штаты при президенте Джо Байдене разрушаются эгоистичным, радикальным и коррумпированным политическим истеблишментом, и для чего это делается, никто не знает.

Также он пообещал, что если его повторно изберут главой государства в 2024 году, он создаст систему противоракетной обороны, способную защитить страну от гиперзвуковых носителей ядерного оружия. Он также отметил, что при действующем президенте Джо Байдене мир стал более опасным, и предупредил об угрозе третьей мировой войны.