CNBC: число дезертиров в ВМС США увеличилось на 150%

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В Военно-морских сил США отмечается резкое увеличение числа солдат-дезертиров, сообщил телеканал CNBC. Телеканал отмечает, что за прошлый год число дезертиров увеличилось на 150%. Журналистка CNBC Малиса Чэн в качестве примера рассказала о ситуации на атомном авианосце USS George Washington, который находится уже несколько лет на капитальном ремонте. У проходящих там службу моряков из-за постоянного шума от ремонта возникают проблемы со сном, ощущается нехватка горячей воды и электричества. По словам Чэн, такие обстоятельства вынуждают солдат дезертировать.

В 2019 году дезертировали 63 моряка, а в прошлом году эта цифра подскочила до 157. Таким образом рост почти на 150 процентов. Данные свидетельствуют о том, что большинству дезертиров было 25 лет или меньше, — рассказала журналистка NBC.

Ранее издание Daily Express сообщило, что эпидемия тучности снижает боеготовность армии США. Избыточный вес негативно воздействует на американских военных, из-за чего риски для национальной безопасности являются «просто огромными».

Также стало известно, что американские солдаты уделяют больше времени изучению материалов о критической расовой теории, чем военной подготовке. В этом виновата администрация президента США Джо Байдена, заявил член комитета по вооружённым силам сената США Джош Хоули.