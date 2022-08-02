В США отказались нести ответственность за решение спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси полететь на Тайвань, сообщает телеканал CNBC. Однако Пекин уверен, что действия парламентария были согласованны с Белым домом, отмечают медиа.

В течение нескольких недель американские чиновники, начиная с президента, завязывались в узлы, говоря о выборе Пелоси посетить Тайвань и подчеркивая, что это было ее решение, и только ее. Теперь, по словам экспертов, становится ясно, что эти усилия не увенчались успехом, — сообщили в телеканале.