«Чтобы боялись»: политолог о шокирующих заявлениях Трампа о России и НАТО Политолог Светов: заявления Трампа о России и НАТО призваны внушить страх ЕС

Фото: Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дональд Трамп

Заявления экс-президента США Дональда Трампа об отказе помогать НАТО и решимости «поощрять Россию атаковать» страны — участницы Альянса могут привести его к победе на выборах, сообщил NEWS.ru политолог и журналист Юрий Светов. По его словам, подобной риторикой республиканец также хочет внушить страх ЕС.

Заявления Трампа, призывающие предоставлять финансирование Украине лишь в долг, а также об отказе помогать НАТО могут привести его к победе на выборах. Еще когда он был президентом, Трамп всячески нападал на страны Альянса, интересуясь, почему Америка должна платить за безопасность других государств. Он требовал от НАТО увеличить финансирование, но в полной мере ему так и не удалось добиться желаемого, — отметил собеседник.

Сейчас, продолжил эксперт, основная помощь Киеву легла на плечи Европы, хотя Украина — «полностью американский проект». Высказывания Трампа изобилуют эпатажем и это тоже рассчитано лишь на внешнего потребителя, а именно — на европейские государства, подчеркнул Светов.

Ему нужно, чтобы в ЕС его боялись и опасались, так как там не желают победы Трампа на выборах. Американские избиратели, наоборот, могут решить поддержать политика. Они уже не раз призывали власти подумать о внутренних проблемах страны, вместо того чтобы отдавать все деньги Украине, — резюмировал политолог.

Ранее Трамп заявил, что «стал бы поощрять» Россию атаковать страны — участниц НАТО, если бы те отказались выполнять свои финансовые обязательства перед Альянсом. Политик уточнил, что не встал бы на защиту стран-должников. Пресс-секретарь Белого дома Эндрю Бейтс осудил высказывание Трампа, отметив, что такие заявления ставят под угрозу безопасность, стабильность и экономику Соединенных Штатов.