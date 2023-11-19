«Что происходит»: Трампа озадачило поведение Байдена рядом с Цзиньпином Трамп: Байден выглядел потерянным на встрече Си Цзиньпином

Фото: Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Джо Байден на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) выглядел так, будто абсолютно не отдавал себе отчет в том, что происходит вокруг, заявил экс-глава страны Дональд Трамп в ходе выступления на митинге своих сторонников в штате Айова. Кроме того, американский лидер явно не понимал, что надо делать, передает Fox News слова бывшего президента.

Бесчестный Джо Байден был на саммите в Сан-Франциско с Китаем и выглядел так, будто совершенно не представляет, что происходит вокруг, что ему нужно делать, — констатировал Трамп.

Спустя всего несколько часов после встречи Байден назвал председателя КНР диктатором. Свои слова Байден объяснил тем, что Си Цзиньпин «является парнем, который руководит страной, опирающейся на форму правительства, полностью отличающуюся от нашей». Официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявил, что это заявление является крайне безответственным.

Позднее на пленарном заседании саммита АТЭС Байден смутил Цзиньпина еще раз: внезапно вскочил со своего места, схватил китайского лидера за плечо и протянул ему руку. Неловкий момент попал в объективы видеокамер: на кадрах видно, что американский президент застал коллегу врасплох.