Процедура импичмента, которая нависала над Дональдом Трампом с самого начала его президентства, наконец официально запущена. Поводом послужил телефонный разговор главы Белого дома с украинским президентом Владимиром Зеленским, во время которого Трамп якобы шантажировал собеседника. Высока вероятность того, что импичмент провалится, потому что не наберёт необходимого числа голосов в Сенате. В этом случае позиции Трампа в гонке за переизбрание только усилятся.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси долгое время лично выступала против начала процедуры импичмента, считая, что сначала необходимо заручиться достаточной поддержкой конгрессменов. Призывы сместить Трампа звучали от демократов с самого начала его правления и особенно участились после промежуточных выборов 2018 года, в результате которых контроль над нижней палатой Конгресса перешёл к оппозиции.

Действия Трампа на посту президента вскрыли случаи бесчестья. Президент нарушил свою клятву, поставил под угрозу нашу национальную безопасность и честность наших выборов, — заявила Нэнси Пелоси. — Поэтому сегодня я объявляю о том, что Палата представителей начинает официальное расследование по поводу импичмента.

Отстранение президента, по конституции США, может произойти, если Сенат признает его виновным в тяжёлых преступлениях. Злоупотребление властью, из-за которого хотят сместить Трампа, теоретически подпадает под эту статью. Как сообщили CNN, 25 июля во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским Трамп якобы давил на него, призывая открыть расследование против своего политического противника Джо Байдена и его сына Хантера. В противном случае президент угрожал отозвать пакет финансовой помощи Украине. Из-за этого разговора неназванный сотрудник американской разведки подал жалобу на Трампа. Через своих адвокатов он уже передал, что готов сотрудничать с расследованием по импичменту главы Белого дома.

Шаг Нэнси Пелоси — рискованный. Никто не видел самой жалобы анонимного разведчика и не слышал разговора Трампа с Зеленским. Обе эти улики президент, действуя на опережение, пообещал в скором времени предать огласке.

Госсекретарь Майк Помпео получил разрешение от украинского правительства на обнародование моего телефонного разговора с их президентом, — написал Трамп Twitter. — Они даже не знают, в чём дело. Абсолютная афера с охотой на ведьм, устроенная демократами!

Эксперт по международным отношениям Владимир Фролов заявил News.ru, что судьба импичмента будет зависеть от фактов, которые вскроются в ходе расследования в Конгрессе. Он отметил, что формально голосование за запуск процедуры импичмента пока не объявлено, речь идёт лишь о продолжении расследований против Трампа шести комитетов Палаты представителей. Только теперь они будет объединены под одной крышей расследования по импичменту.

Демократы запустили импичмент сейчас, несмотря на ранее сдержанное отношение, потому что политически Трамп не оставил им выбора. Его действия по украинскому кейсу, если всё подтвердится, это — прямое злоупотребление властью и нарушение Конституции. Бездействие демократов в такой ситуации выглядело бы как демонстрация слабости перед выборами 2020. Запуск процедуры импичмента по такому достаточно понятному для избирателя вопросу (в отличие от расследования Мюллера, где Трамп всё же не нарушил закон, хоть и заигрался) перенесёт политическое бремя оправданий на республиканцев, и в зависимости от того, что будет выявлено, результат пока не предопределён. Как минимум, электорально это может быть на пользу демократам, сплачивая и мобилизуя их базу, но и республиканцам это пока на руку — также для электоральной мобилизации. Владимир Фролов эксперт по международным отношениям

Как подчеркнул Владимир Фролов, на данный момент у демократов остаётся шанс отказаться от своей инициативы, если они поймут, что улики на Трампа недостаточны для импичмента. Как подсчитал CNN, за отставку президента в той или иной форме высказывались 196 демократов в Палате представителей из 435 её членов. Так что импичмент там вполне может быть одобрен. Однако Сенат сегодня кажется непреодолимым препятствием для противников президента. Именно он большинством в две трети голосов может досрочно отправить главу государства в отставку. Из 100 мест 53 в нём занимают республиканцы, которые вряд ли проголосуют против своего же президента.

В случае провала импичмента (сегодня этот сценарий кажется наиболее вероятным), это может сыграть на руку самому Трампу. Демократы в очередной раз покажут своё бессилие перед его лицом, их обвинения будут выглядеть надуманными, а внимание с реальной предвыборной повестки сместится на борьбу с Трампом. Противники демократов уже обвиняют их в том, что они, как в Палате представителей, так и на предвыборных трибунах, говорят только об эксцентричном миллиардере, оказавшемся в Овальном кабинете, как будто в Америке не существует других проблем.

Скандал с телефонным звонком Зеленскому уже срикошетил на фаворита гонки демократов за выдвижение кандидатом в президенты Джо Байдена. По опросам , в штате Айова его впервые обошла сенатор Элизабет Уоррен (22% против 20%), хотя в общенациональном рейтинге бывший вице-президент продолжает лидировать. Так как беседа Трампа с украинским президентом касалась скандала вокруг Байдена, новые подробности его дела, которые могут выясниться в результате расследования по импичменту, скорее всего, больно ударят по главной надежде демократов на предстоящих выборах.

За всю историю США было три попытки импичмента президента. Первая из них была предпринята в 1868 году против президента Эндрю Джонсона. Он был вице-президентом при Аврааме Линкольне и пришёл к власти после убийства главы государства. Не пользуясь народной поддержкой, он к тому же, по мнению противников, чересчур лояльно относился к недавно побеждённым рабовладельцам Юга. А несогласных с такой политикой, в частности, военного министра Эдвина Стэнтона, уволил. Это «незаконное» увольнение стало причиной запуска процедуры импичмента, но инициатива не набрала нужного числа голосов в Сенате.

В 1973 году «Уотергейтский скандал» чуть было не стал причиной импичмента Ричарда Никсона. Обнародованная благодаря журналистскому расследованию запись разговора президента с начальником своего аппарата прямо указывала, что он использовал власть, чтобы воспрепятствовать расследованию против себя. Доказательства были настолько неопровержимыми, что Никсон предпочёл добровольно уйти в отставку, чтобы не стать первым американским президентом, подвергнутым импичменту.

В 1998 году за лжесвидетельство и препятствование правосудию пытались подвести под импичмент Билла Клинтона. Во время процесса по обвинению в домогательствах к экс-сотруднице администрации Арканзаса Полы Джонс он отрицал не только отношения с Полой, но и свой роман с сотрудницей Белого дома Моникой Левински. Левински затем предоставила доказательства того, что секс с президентом у неё всё-таки был, а значит Клинтон врал под присягой. И снова Сенату основания для импичмента показались недостаточными.