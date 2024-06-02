«Что дальше?»: американский полковник оценил решение Байдена по Украине Макгрегор задумался над последствиями ударов по РФ ракетами США

Фото: Yuri Gripas/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Бывший советник Пентагона отставной полковник Дуглас Макгрегор на своей странице в соцсети X выразил обеспокоенность в связи с заявлением президента Украины Владимира Зеленского, подтвердившего, что глава Белого дома Джо Байден разрешил Украине наносить удары американским оружием по территории России. Он задался вопросом, что будет дальше.

Зеленский подтверждает намерение Байдена нанести «удары американским оружием по вражеской [российской] территории». Что дальше? — написал Макгрегор.

Зеленский ранее подтвердил информацию о встрече с министром обороны США Ллойдом Остином на полях международного форума по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре. Основной темой переговоров стала поставка оружия. В частности, стороны обсудили усиление украинской системы ПВО, поставки самолетов F-16 и подготовку двустороннего соглашения о безопасности.

Издание Politico до этого писало, что Зеленский и его администрация испытали разочарование в связи с частичным снятием запрета со стороны США на нанесение ударов американским оружием по территории России. По его данным, украинский лидер намеревался обсудить этот вопрос с Остином в Сингапуре.

Госсекретарь США Энтони Блинкен отмечал, что Вашингтон не исключает возможности расширения дальности ударов американским оружием по территории России. Он подчеркнул, что администрация США продолжит следовать текущему курсу по Украине. При этом по мере необходимости стратегия Вашингтона будет корректироваться.